Коронавирус. В ООН хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения

Станица Луганская (Фото: Луганская ОГА/Facebook)

Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения на Донбассе, чтобы местные жители ОРДЛО снова могли получать пенсии. Об этом он заявил в интервью DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Матеу подчеркнул, что с тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на территорию временно оккупированного Донбасса.

"Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории. Они до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию", - отметил представитель ООН, уточнив, что сейчас они не могут ее получить.

По его словам, получение пенсии - право человека, которое он заработал многими годами труда.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Это не вина людей, что они оказались на территории, неподконтрольной правительству. Мы стараемся убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии", - сообщил Матеу.

Представитель ООН считает, что "людей, по сути, заставляют получать фиктивный статус переселенца, чтобы реализовать свое право на заработанную пенсию".

Он надеется, что пандемия побудит правительство Украины пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории.

"И на неподконтрольной территории большинство из них остаются вовсе не из идеологических убеждений, желания присоединиться к России или обрести некую независимость. Многие из них - пожилые люди, они просто не хотят проходить через испытания, через которые проходят перемещенные лица", - убежден Матеу.

22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.

инистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 30 апреля м призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности – к возобновлению работы КПВВ.

Читайте также: Вспышка коронавируса в оккупированном Луганске: что известно - фото