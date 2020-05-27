Война на Донбассе. Боевики обстреляли участок разведения сил – штаб

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня, 27 мая, российские оккупационные войска целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в вечерней сводке.

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Отмечается, что боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Также сообщается, что по состоянию на 17:00 оккупанты дважды обстреляли позиции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новотроицкого противник вел огонь по украинским военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского враг стрелял из 82-мм минометов.

Сообщается, что украинские военные вели ответный огонь из имеющихся огневых средств. Потерь нет.

26 мая боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий погиб . По данным разведки, ответным огнем был уничтожен один оккупант, еще один был ранен.