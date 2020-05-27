Оккупационные администрации ОРДЛО расформируют после вывода войск РФ - МИД

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут расформированы после восстановления правительством Украины своего контроля над этой территорией. Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы с ними (боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР, — ред.) не будем вести разговоры. Соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования и в будущем Донбасса. Если будет безопасность, будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где в этой картинке оккупационные администрации? Ответ — нигде", — заявил Кулеба.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили российское гражданство, а это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре.

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