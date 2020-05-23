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Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах

Резников: Все главари боевиков с паспортами РФ и не смогут участвовать в выборах - Фото
Алексей Резников (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)
23.05.2020, 00:01

Вице-премьер Алексей Резников объяснил, что люди, получившие гражданство России, не имеют права участвовать в выборах

Все главари боевиков на оккупированных территориях Донбасса получили российское гражданство, это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре. Об этом сказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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По его словам, в России уже не скрывают и на своих телеканалах подтвердили, что около 200 000 граждан, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, получили российские паспорта. 

"В первую очередь это охватывает руководство этих двух формирований – военные, "госслужащие" и тому подобное. Таким образом им легче платить зарплату за счет бюджета Российской Федерации", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос, что с ними будет в октябре, если состоятся выборы, он сказал: "Кто-то поедет в Россию на свою новую родину, а кто-то поедет в Сирию на утилизацию... Кто захочет остаться – может остаться, но возникнет вопрос, смогут ли они принимать участие в выборах. Поскольку в этом случае украинский закон понятен – иностранные граждане не могут избираться в органы власти. Это касается и органов местной власти. Соответственно, даже если он скроет наличие российского паспорта, это станет понятный в любой другой момент, и он будет лишен статуса депутата горсовета, сельсовета или городского головы - это не проблема", – объяснил Резников.

  • В феврале 2020-го экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.
  • 7 мая в Госдепе заявили, что без восточной границы выборы в ОРДЛО пока невозможны.

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Наталия Медведева
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Алексей Резников Донбасс выборы
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