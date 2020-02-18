Волкер не верит в проведение выборов на Донбассе в этом году

Курт Волкер (Фото: Alex Brandon/EPA)

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

На вопрос, возможны ли выборы на Донбассе в этом году, Волкер ответил: "Нет, не думаю. Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы".

Журналист предположил, что, возможно, власть не будет ждать освобождения территории. Волкер на это сказал, что он "ни разу ни в каких переговорах не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией".

По его словам, подобные попытки в Боснии, например, ни к чему хорошему не привели.