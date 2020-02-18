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Волкер не верит в проведение выборов на Донбассе в этом году

Волкер не верит в проведение выборов на Донбассе в этом году - Фото
Курт Волкер (Фото: Alex Brandon/EPA)
18.02.2020, 21:17

Бывший спецпредставитель США считает, что Россия до осени этого года не отдаст контроль над оккупированными ею территориями Донбасса

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

На вопрос, возможны ли выборы на Донбассе в этом году, Волкер ответил: "Нет, не думаю. Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы".

Журналист предположил, что, возможно, власть не будет ждать освобождения территории. Волкер на это сказал, что он "ни разу ни в каких переговорах не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией".

По его словам, подобные попытки в Боснии, например, ни к чему хорошему не привели.

  • 3 февраля глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина может выйти на следующую встречу в нормандском формате с новым пакетом договоренностей, включая проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  • 11 февраля Зеленский заявил, что чувствует, что Россия готова думать над изменением минских соглашений, и надеется на проведение выборов по всей Украине осенью этого года.

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Курт Волкер Донбасс выборы
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