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Резников о деоккупации: 12 сценариев – от очень негативных до очень позитивных

Резников о деоккупации: 12 сценариев – от очень негативных до очень позитивных - Фото
Алексей Резников
21.05.2020, 12:18

Выборов в ОРДЛО не будет без вывода гибридных войск и передачи границы, так как "никто туда с оценочной миссией ОБСЕ не приедет", заявил вице-премьер

Украинский переговорщик в минской контактной группе Алексей Резников говорит о дюжине различных сценариев деоккупации Донбасса. Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщил Новостям Донбасса.

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По его словам, очень многое зависит от страны-оккупанта РФ, позиции Украины, а также экономических, политических и геополитических факторов.

"И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - добавил он.

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Сроков Резников не называет; говорит, что начало деоккупации "может произойти в течение года, а может и не сразу".

"Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, смены поколений людей, которые сегодня инфицированы (пропагандой), десятилетиях принятия друг друга. За шесть лет (в ОРДЛО) прошла идеологическая смена, промывка мозгов", - пояснил он.

Переговщик, как и ранее руководство страны на Банковой, подчеркнул: реализации формулы Штайнмайера и выборов в ОРДЛО не может быть без вывода иностранных войск, разоружения и передачи границы Украине, потому что "никто туда с оценочной миссией от ОБСЕ не приедет".

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников Донбасс деоккупация сценарий формула штайнмайера реинтеграция
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