Зеленский: Сделаем все, чтобы установить мемориальные колокола в Донецке и Крыму

Президент Владимир Зеленский на Закарпатье (Фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский инициировал проект мемориальных символов, в рамках которого планируется установить в Украине четыре колокола. Об этом он заявил в обращении ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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По его словам, первый колокол (Колокол Памяти) установят в Луганской области, возле поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины от нацизма. Второй - Колокол Победы - установят на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков.

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"Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе", - заявил Зеленский и добавил, что, когда в Украине наступит мир и "мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории страны".

"И каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы".

Вчера Зеленский приехал с цветами на границу с РФ, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Сегодня Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье.

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