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08.05.2020, 12:16

75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото

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75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото

Президент посетил поселок Меловое, в котором проходит восточная граница между Украиной и Россией

Президент Владимир Зеленский приехал на границу с Россией в поселке Меловое в Луганской области, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям", возложил цветы у Вечного огня и поставил лампадки около скульптуры солдата, который снимает головной убор перед родной землей. Внешне монумент напоминает блиндаж, внутри которого находится музей "Землянка", говорится в сообщении.

Рядом с памятником находится братская могила с неизвестными, погибшими во время освобождения Мелового от нацистов. Недалеко от Мелового расположен поселок Пивневка, ставший в 1942 году первым населенным пунктом, в котором началось освобождение украинской территории от оккупантов.

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Теги: Вторая мировая война, Владимир Зеленский, граница, мемориал, меловое
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