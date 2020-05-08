75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото

Президент Владимир Зеленский приехал на границу с Россией в поселке Меловое в Луганской области, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям", возложил цветы у Вечного огня и поставил лампадки около скульптуры солдата, который снимает головной убор перед родной землей. Внешне монумент напоминает блиндаж, внутри которого находится музей "Землянка", говорится в сообщении.

Рядом с памятником находится братская могила с неизвестными, погибшими во время освобождения Мелового от нацистов. Недалеко от Мелового расположен поселок Пивневка, ставший в 1942 году первым населенным пунктом, в котором началось освобождение украинской территории от оккупантов.

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26 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль и Зеленский почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

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