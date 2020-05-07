Полиция просит соблюдать карантин и не использовать запрещенную символику 9 мая

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

9 мая в Киеве полиция усилит контроль за правопорядком, поскольку, по их данным, в парке Славы запланировано проведение акций. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД.

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В Киеве также будет работать ситуационный центр, с помощью которого полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн. По словам Крищенко, перед началом акции взрывотехники и кинологи проверят место, где состоится мероприятие, чтобы не допустить провокаций.

На специально установленных пропускных пунктах полицейские будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Начальник столичной полиции напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов: "Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику".

Также Крищенко попросил соблюдать требования карантина.

5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.

относятся к празднованию Вчера Шмыгаль сообщил, что в связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться.

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