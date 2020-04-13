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"Бессмертный полк". Кернес призвал провести 9 мая акцию на балконах

"Бессмертный полк". Кернес призвал провести 9 мая акцию на балконах - Фото
Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)
13.04.2020, 19:20

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан 9 мая провести акцию на балконах

Мер Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан провести 9 мая акцию "Бессмертный полк" на балконах. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Кернес рассказал, что в Харькове планировалось "масштабное празднование 75-й годовщины Победы": массовое шествие "Полка бессмерной победы" и "звездный" вечерний концерт.

Он подчеркнул, что карантин и чрезвычайная ситуация "не в силах заставить полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", поэтому призвал харьковчан провести акцию на балконах.

СПРАВКА. Бессмертный полк - организация, созданная в России в 2011 году. Зарегистрирована в Томске тремя российскими журналистами. Организация получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций Бессмертный полк по всему миру.

"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - написал Кернес. 

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  • 16 марта 2020-го  Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и ряд других ограничительных мер.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.
  • Президент предупредил мэра Харькова об уголовной ответственности. 
  • 17 марта Кернес согласился остановить метро. 

Анастасия Тугай
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