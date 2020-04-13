"Бессмертный полк". Кернес призвал провести 9 мая акцию на балконах

Мер Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан провести 9 мая акцию "Бессмертный полк" на балконах. Об этом он написал у себя в Facebook.
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Кернес рассказал, что в Харькове планировалось "масштабное празднование 75-й годовщины Победы": массовое шествие "Полка бессмерной победы" и "звездный" вечерний концерт.
Он подчеркнул, что карантин и чрезвычайная ситуация "не в силах заставить полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", поэтому призвал харьковчан провести акцию на балконах.
"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - написал Кернес.
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