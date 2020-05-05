Как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая - опрос Деминициатив и КМИС

9 мая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

39% украинцев считают, что нужно праздновать как День памяти и примирения 8 мая, так и День победы над нацизмом 9 мая. Об этом говорят данные опроса, проведенного в апреле Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Относительное большинство опрошенных, 39,1%, высказались за то, чтобы отмечать и 8, и 9 мая. 32% считают, что праздновать нужно только День победы 9 мая, 14,3% - что только День памяти и примирения 8 мая.

Больше всего сторонников празднования только 8 мая - в западных областях (24,7%), празднования только 9 мая - в восточных (42,3%), обоих дней - в южных (44,5%).

Среди возрастных групп сторонников празднования только 9 мая больше всего среди тех, кто старше 70 - 44,1%, а празднования только 9 мая - среди тех, кому от 50 до 59 лет - 19,9%.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Большинство украинцев считает День победы праздником победы советского народа в Великой отечественной войне, 32,2% - победы союзников во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.

Первая точка зрения преобладает во всех регионах, больше всего - на юге страны, а также среди более пожилых; вторая популярнее в центре и на западе, чем на юге и востоке, и среди тех, кому от 18 до 29 и от 50 до 59 лет.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В то же время большинство украинцев согласны с тем, что СССР несет ответственность за Вторую мировую войну вместе с Германией: скорее согласны с этим 19,1%, полностью согласны - 37% (всего - 56,1%). Скорее не согласны 10,1%, полностью не согласны - 13,6% (всего - 23,7%).

Больше всего позицию о совместной ответственности Германии и СССР поддерживают на западе - 63,2%, и среди тех, кому 50-59 лет - 65,6%, меньше всего - на востоке страны - 43,7% и те, кому 60-69 лет - 26,4%.

Опрос проведен 17-22 апреля по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров, среди лиц от 18 лет и старше. Ошибка выборки не более 2,2%.

Осенью 2018 года День победы не вошел в первую пятерку важных для украинцев памятников, согласно опросу КМИС.