Массовых торжеств 8 и 9 мая не будет, ветеранов поздравят индивидуально

В связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться. Об этом перед началом заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Мы сегодня накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не будут проводятся массовые мероприятия, чтобы не подвергать риску наших граждан ", - заявил он.
Он обратился к руководителям облгосадминистраций и попросил их "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальные поздравления ветеранам Второй мировой войны.
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