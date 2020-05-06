Массовых торжеств 8 и 9 мая не будет, ветеранов поздравят индивидуально

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В связи с коронавирусным карантином массовые торжества и праздничные мероприятия по случаю 8 и 9 мая в этом году не будут проводиться. Об этом перед началом заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Мы сегодня накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не будут проводятся массовые мероприятия, чтобы не подвергать риску наших граждан ", - заявил он.

Он обратился к руководителям облгосадминистраций и попросил их "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальные поздравления ветеранам Второй мировой войны.

5 мая 2020 года Фонд Let's help и Укрпочта запустил к 9 мая Всеукраинскую акцию "Подякуй ветерану на відстані".

5 мая 2020 года КМИС опубликовал опрос, как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая.

Осенью 2018 года День победы не вошел в первую пятерку важных для украинцев памятников, согласно опросу КМИС.

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