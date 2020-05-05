9 мая на карантине. Поздравьте ветерана дистанционно с фондом Let's help

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Уже 75 лет подряд миллионы людей выходят на улицы, чтобы поблагодарить ветеранов Второй мировой войны за настоящее мужество и силу духа, а также почтить тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободном и светлом сегодня.

Поздравить наших героев можно, не выходя из дома, вместе с Международным Благотворительным фондом Let's help и Национальным оператором почтовой связи Укрпочта. По случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй Мировой Войне в условиях полной изоляции, особенно пожилых людей, приглашаем вас присоединиться к Всеукраинской акции "Подякуй ветерану на відстані".

Укрпочта создали платформу, где каждый неравнодушный имеет возможность проявить внимание к одному или нескольким из 12 000 участников боевых действий. Возраст ветеранов уже подходит к 100 годам, но для них слово "война" так же свежо в памяти, как и 75 лет назад.