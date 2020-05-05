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9 мая на карантине. Поздравьте ветерана дистанционно с фондом Let's help

9 мая на карантине. Поздравьте ветерана дистанционно с фондом Let
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
05.05.2020, 09:35

Фонд Let's help и Укрпочта запускают к 9 мая Всеукраинскую акцию "Подякуй ветерану на відстані"

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Уже 75 лет подряд миллионы людей выходят на улицы, чтобы поблагодарить ветеранов Второй мировой войны за настоящее мужество и силу духа, а также почтить тех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы жили в свободном и светлом сегодня.

Поздравить наших героев можно, не выходя из дома, вместе с Международным Благотворительным фондом Let's help и Национальным оператором почтовой связи Укрпочта. По случаю 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй Мировой Войне в условиях полной изоляции, особенно пожилых людей, приглашаем вас присоединиться к Всеукраинской акции "Подякуй ветерану на відстані".

 

Укрпочта создали платформу, где каждый неравнодушный имеет возможность проявить внимание к одному или нескольким из 12 000 участников боевых действий. Возраст ветеранов уже подходит к 100 годам, но для них слово "война" так же свежо в памяти, как и 75 лет назад.

Выразить свою благодарность очень просто, на сайте фонда вы можете оплатить для ветерана набор продуктов - ️https://cutt.ly/mygaG38 или подписку на газету или журнал -  https://cutt.ly/vygaBmS.
Подробная информация о проекте - https://cutt.ly/hygokDU

На платформе вы можете оставить поздравления ветеранам: укажите из какого вы региона, напишите текст благодарности, а Укрпочта распечатает вашу уникальную открытку и доставит ветерану в любой уголок нашей страны прямо в руки.

Дарить радость и заботу так просто!

СПРАВКАФонд Let's Help создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все админрасходы Фонда, что дает возможность 100% взносов тратить на реализацию благотворительных программ. 
Марк Сировой
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Let's Help ветераны 9 мая
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