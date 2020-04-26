34 года аварии в Чернобыле. Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен вблизи четвертого энергоблока ЧАЭС, где 26 апреля 1986 года произошла авария.
Президент отметил, что авария на ЧАЭС стала бедой планетарного масштаба, не только горьким уроком прошлого, но и предостережением на будущее.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Также в ОП сообщили, что Зеленский сегодня в ходе рабочей поездки в Киевскую область осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне, встретится с работниками ГСЧС, которые принимали участие в его тушении и вручит госнаграды.
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