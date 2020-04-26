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34 года аварии в Чернобыле. Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших

34 года аварии в Чернобыле. Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших - Фото
Фото - пресс-служба президента
26.04.2020, 14:05

Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Президент и премьер возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен вблизи четвертого энергоблока ЧАЭС, где 26 апреля 1986 года произошла авария.

Президент отметил, что авария на ЧАЭС стала бедой планетарного масштаба, не только горьким уроком прошлого, но и предостережением на будущее.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Также в ОП сообщили, что Зеленский сегодня в ходе рабочей поездки в Киевскую область осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне, встретится с работниками ГСЧС, которые принимали участие в его тушении и вручит госнаграды.

  • Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, четвертый энергоблок был разрушен двумя взрывами. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы и восточной частью США. Из зоны заражения было эвакуировано около 200 000 человек.
  • 5 апреля в зоне ЧАЭС возникли лесные пожары. 
  • К 18 апреля спасатели тушили пожары на территории пяти лесничеств в Чернобыльской зоне. Тление травы и деревьев продолжают гасить до сих пор.

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Денис Юдин
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Чернобыльская катастрофа Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
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