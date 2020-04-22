10 причин, почему горят леса у Чернобыля. Объясняет ученый из Зоны отчуждения

Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)

К беспрецедентным по масштабу лесным пожарам у Чернобыля привели как человеческие ошибки, так и природные особенности местности. Об этом рассказал в Facebook (пост 1 и пост 2) замдиректора Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак.

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1. Большая часть лесов в Зоне состоит из сосен или смеси сосны с другими породами. Это создает предпосылки для "идеального пожара".

2. В Зоне отчуждения, площадь которой 260 00 гектар, не развита дорожная сеть. Если где-то что-то происходит, то об этом узнают не сразу, реагируют с опозданием.

3. Не вся территория Зоны покрыта сотовой связью, есть полностью глухие участки. Это преграда для того, чтобы действовать оперативно, поскольку радиосвязь, утверждает ученый, доступна не всем.

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4. Неразвитая противопожарная система в Зоне. По словам Гащака, во-первых, она заточена на тушение промышленных пожаров. Во-вторых, для противодействия лесным очагам не хватает "отработанных технологий, достаточной техники, подготовленных людей".

5. Засуха. За последние годы высохли заболоченные территории, мелкие озера и ручьи. В этом году даже не было половодья реки Припять. Также наблюдается беспрецедентный объем засохших деревьев.

6. В Зоне - бедная почва, которая не удерживает воду. Есть торфяники и слои отмершей луговой и лесной растительности. Это – отличное топливо для пожаров.

7. Сезонный ветер, который раздувает огонь.

8. Сезонное отсутствие зелени, которая горит хуже, чем сухая отмершая растительность.

9. Состояние лесного хозяйства. По словам Гащака, есть завалы деревьев, которые усложняют работу спасателей. Также, утверждает он, честь леса рубят на продажу, от чего страдает его барьерная функция.

10. Отсутствие алгоритмов для таких ситуаций привело к тому, что в первую неделю пожаров действия власти не были скоординированы, считает ученый. Также, по его мнению, пожарам способствовало общее падение "профессионального уровня, знаний и понимания проблем региона".

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме. В тот же день огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

удалось потушить , благодаря работе спасателей и дождю 14 апреля открытые очаги

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил из Зоны отчуждения, что открытых очагов нет, но на ликвидацию тления потребуется несколько дней. Однако на следующий день вновь появились открытые очаги.

По состоянию на 7:00 22 апреля пожарные борются с тремя пожарами в Зоне отчуждения (пресс-служба ГСЧС).

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