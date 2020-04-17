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Пожары в Чернобыльской зоне. Тушить возгорания будут несколько дней – Кличко

Пожары в Чернобыльской зоне. Тушить возгорания будут несколько дней – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
17.04.2020, 10:40

Открытых очагов пожара в Чернобыльской зоне нет, в Киеве нет радиационного загрязнения воздуха. На ликвидацию тления нужно еще несколько дней

Открытых очагов пожара в Чернобыльской зоне нет, но на ликвидацию тлеющего возгорания потребуется несколько дней. Об этом в прямом эфире в Facebook из Зоны отчуждения заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Все очаги возгорания связаны с сильным ветром с вчерашнего дня. Сейчас открытых очагов нет – тление. И нужно еще несколько дней для того, чтобы все потушить", - сказал он, добавив, что работают более 1000 пожарных.

Кличко также заявил, что, по данным спасателей, загрязнения радиацией воздуха в столице нет. Задымление и загрязнение воздуха наблюдается только в Киеве.

  • Вчера в ГСЧС сообщили, что во второй половине дня из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения. Отмечается, что появились новые три очага тления, которые, по оценкам спасателей, не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Также были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах, возле Ирпеня и у хутора Мрыги по Столичному шоссе, в Голосеевском районе.
  • Также сообщалось, что Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Читайте также: Дым и пылевая буря. Что происходит в Киеве на 08:30

Марк Сировой
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