Пожары в Чернобыльской зоне. Тушить возгорания будут несколько дней – Кличко

Открытых очагов пожара в Чернобыльской зоне нет, но на ликвидацию тлеющего возгорания потребуется несколько дней. Об этом в прямом эфире в Facebook из Зоны отчуждения заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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"Все очаги возгорания связаны с сильным ветром с вчерашнего дня. Сейчас открытых очагов нет – тление. И нужно еще несколько дней для того, чтобы все потушить", - сказал он, добавив, что работают более 1000 пожарных.
Кличко также заявил, что, по данным спасателей, загрязнения радиацией воздуха в столице нет. Задымление и загрязнение воздуха наблюдается только в Киеве.
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