Пожары. Жителей Киева и области просят закрыть окна и не выходить на улицу

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В Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА говорят, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

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По информации управления, радиационный фон в столице - в пределах нормы.

Вместе с тем там призвали жителей столицы и области к следующим мерам:

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день (для взрослых).

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При появлении одышки, кашля или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожар был также у хутора Мрыги по Столичному шоссе, в Голосеевском районе. Произошло возгорание травяного настила и камыша на площади 3 га. В ГСЧС говорят, что в 19:03 спасатели ликвидировали возгорание.

По данным Житомирского управления ГСЧС, по состоянию на 18:00 16 апреля, в области в быту и в экосистемах было зарегистрировано 48 пожаров.

Сегодня в ГСЧС сообщили , что во второй половине дня 16 апреля из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения. Отмечается, что появились новые три очага тления, которые, по оценкам спасателей, не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

Также сообщалось, что Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

13 апреля Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.