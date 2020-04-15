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Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за поджог травы

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за поджог травы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.04.2020, 20:14

Президент подписал закон об усилении ответственности за действия, направленые на загрязнение воздуха и поджог сухостоя

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2339 об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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13 апреля Верховная Рада проголосовала существенное повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха,нарушение требований пожарной безопасности и самовольное выжигание сухой растительности.

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений, а также растительности или ее остатков огнем или иным общеопасным способом предусмотрен штраф от 91 800 до 153 00 тыс грн или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Штраф за загрязнение атмосферного воздуха теперь составит от 30 600 до 61 200 тысяч грн, за уничтожение или повреждение объектов растительного мира придется заплатить от 91 800 до 153 000 грн или же получить срок от 2 до 5 лет.

За нарушение пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 1 530 до 4 590 грн, чиновникам это обойдется от 4 590 до 15 300 тыс грн.

Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

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  • 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. Спасатели ГСЧС боролись с очагами на территории шести лесничеств. Многие опасались, что огонь может повредить объекты на территории ЧАЭС.
  • 8 апреля полиция Киевской области вручила подозрение 27-летнему жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром.
  • 15 апреля замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пожар удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что угрозы критическим объектам в Чернобыльской зоне нет. 

Анастасия Тугай
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