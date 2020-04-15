Разумков созывает внеочередное заседание Рады: когда и что рассмотрят

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 16 апреля, которое должно будет состояться в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВР.

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На заседании, которое состоится завтра, рассмотрят следующие вопросы:

- Законопроект о ратификации договора о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестбанком (№0034);

- Законопроект о внесении изменений в регламент ВР о противодействии злоупотреблением прав нардепов в ходе законодательной процедуры (№1043);

- Проект о внесении изменений в закон о местном самоуправлении (№2653);

- Проект о внесении изменений в ряд законов (об усилении защиты телекоммуникационных сетей) (№2654);

- Законопроект об оборонных закупках (№2398-д).

13 апреля Верховная рада приняла пересмотренный бюджет на 2020 год.

приняла пересмотренный бюджет Сегодня сообщалось , что фракция СН намерена подписать меморандум, согласно которому обязуется откорректировать изменения в регламент, которые планируется принять на ближайшем внеочередном заседании.

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