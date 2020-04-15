Внеочередное заседание Рады. Слуга народа намерена подписать меморандум

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа намерена подписать меморандум, согласно которому обязуется откорректировать изменения в регламент, которые планируется принять на ближайшем внеочередном заседании, 16 апреля. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции.

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По его словам, на внеочередном заседании парламент намерен рассмотреть во втором чтении законопроект №1043 об изменениях в регламент. Согласно документу, текст которого есть в распоряжении LIGA.net, предлагается предусмотреть возможность применения особой процедуры рассмотрения законопроектов, к которым было подано более 500 правок.

Такая процедура применяется по предложению не менее 150 нардепов, поддержанного 226 голосами в сессионном зале.



По особой процедуре каждая фракция (группа) имеет право определить не более пяти правок, неучтенных комитетом, и настаивать на их подтверждении в зале. А каждый внефракционный нардеп может определить не более одной поправки.

После этого главный комитет в двухдневный срок готовит уточненную сравнительную таблицу.

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В то же время, как сообщил LIGA.net другой собеседник в руководстве СН, часть "слуг" выразила предостережения к данной законодательной инициативе. По их мнению, законопроект существенно уменьшает возможность нардепов отстаивать поданные ними правки, которые были отклонены комитетом. Также, по их словам, документ нарушает конституционное право законодательной инициативы нардепов.

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"Даже руководству фракции существующая версия законопроекта не нравится, но проголосовать что-либо другое без нарушения регламента невозможно", - объясняет LIGA.net один из руководителей фракции.

В связи с этим руководство СН решило разработать меморандум, согласно которому фракция обязуется после принятия и вступления в силу законопроекта №1043 внести в его нормы изменения.

В частности, в новом законопроекте будет предложено, что особая процедура может применяться к законопроектам, к которым было подано минимум 1 000 правок. А не менее одной поправки сможет определить каждый нардеп, предложения которого не были учтены комитетом. По словам собеседника, на данный момент такой меморандум пишется и будет роздан для подписи депутатам 16 апреля во время внеочередного заседания Рады.

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