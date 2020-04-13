Рада рассмотрит "антиколомойский" закон, скорее всего, после Пасхи - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада рассмотрит так называемый "антиколомойский" законопроект (№2571-д) во втором чтении, скорее всего, уже после пасхальных праздников. Об этом журналистам сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, финансовый комитет продолжает компилировать сравнительную таблицу из 16 000 поправок. И предварительно, даже если применить определенные юридические механизмы ускорения, рассмотрение документа в комитете займет три-четыря дня.

"Если так, тогда нет времени и выглядит так, что это (рассмотрение закона о банках - ред.) будет после Пасхи", - добавил Арахамия.

В то же время он заверил, что, если бы "антиколомойский" закон рассматривался в парламента сегодня, то голоса под его принятие есть.

Другой собеседник в руководстве СН подтвердил LIGA.net, что закон о банках вряд ли будет рассмотрен на этой неделе. При этом в среду, 15 апреля, все равно может состояться еще одно внеочередное заседание. На него, среди прочего, планируют вынести изменения в регламент, которые позволять быстро принять "антиколомойский" закон.

Именно для обсуждения изменений в регламент сегодня в 17:00 в КВЦ Парковый началось заседании фракции.

Читайте также: Избежать дефолта. Сможет ли Зеленский победить в себе Коломойского: пять сценариев

Читайте также: Депутаты рассказали, как будут голосовать поправки к "антиколомойскому" закону