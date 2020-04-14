Внеочередное заседание: в четверг Рада попробует избавиться от спама поправками

Внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 16 апреля. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Слуги народа Александр Качура.
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"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от возможности поправочного спама", - написал нардеп.
Собеседник в руководстве фракции подтвердил LIGA.net, что внеочередное заседание состоится именно 16 апреля.
На нем планируется рассмотреть, в частности, законопроект №1043 об изменениях в регламент. Принятие этого закона должно позволить Раде избежать рассмотрения всех 16 000 правок к так называемому "антиколомойскому" закону (№2571-д).
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