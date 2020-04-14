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Внеочередное заседание: в четверг Рада попробует избавиться от спама поправками

Внеочередное заседание: в четверг Рада попробует избавиться от спама поправками - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.04.2020, 18:25

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, на котором рассмотрят изменения регламента, чтобы избавиться от законодательного спама

Внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 16 апреля. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Слуги народа Александр Качура.

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"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от возможности поправочного спама", - написал нардеп.

Собеседник в руководстве фракции подтвердил LIGA.net, что внеочередное заседание состоится именно 16 апреля.

На нем планируется рассмотреть, в частности, законопроект №1043 об изменениях в регламент. Принятие этого закона должно позволить Раде избежать рассмотрения всех 16 000 правок к так называемому "антиколомойскому" закону (№2571-д).

Читайте также: Депутаты рассказали, как будут голосовать поправки к "антиколомойскому" закону

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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