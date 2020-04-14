Внеочередное заседание: в четверг Рада попробует избавиться от спама поправками

30 марта “антиколомойский” законопроект был

принят Радой

за основу. Ко второму чтению подано рекордное число правок -

около 16 335

. 6000 из них подал исключенный из фракции Слуга народа Антон Поляков. Также по 1500-1900 правок

подали депутаты из орбиты Игоря Коломойского

. Сам Коломойский

не признает

, что правки к законопроекту поданы по его инициативе. Позже Поляков заявил, что

может отозвать часть из них

, "если будут выполнены его условия".