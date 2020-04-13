В Слуге народа придумали, как ускорить рассмотрение "антиколомойского" закона

Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа наработала изменения в регламент, которые призваны помочь в рассмотрении так называемого "антиколомойского" закона (№2571-д). Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, сегодня состоялось заседании фракции, на котором рассматривался вопрос борьбы с "парламентским терроризмом", когда каждый нардеп своими поправками может заблокировать работу Рады.

"Мы приняли решение, что...в среду (15 апреля, - ред.) соберемся еще раз и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16 000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затягивалось на полгода", - написала нардеп, добавив, что тем временем профильный комитет продолжить рассмотрение поправок в закон.

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На данный момент рабочая версия изменений в регламент следующая:

- В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

- Инициировать спецпроцедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с такой просьбой к спикеру. Решение о рассмотрении по спецпроцедуре может принять только парламент 226 голосами.

- Спецпроцедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

- После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

- При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Кравчук добавила, что соответствующие нормы будут, скорее всего, внесены в законопроект №1043, который был принять за основу еще осенью 2019 года.