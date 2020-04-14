Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне: Не поддавайтесь панике, угрозы нет

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заверил, что пожар не угрожает критическим объектам в Чернобыльской зоне. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет", - сказал президент.

По его словам, сейчас открытый огонь в зоне отчуждения не наблюдается.

Зеленский отметил, что полиция уже задержала "лиц, которые спровоцировали возникновение пожара". Они, по словам президента, понесут строгую ответственность.

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"Призываю всех граждан не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. Никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда состоит в том, что ситуация там контролируемая", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что радиационный фон в Киеве и Киевской области — в пределах нормы.

"Очень советую всем, кто до сих пор не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара... Я верю, что мы — разумная и взрослая нация. Но если еще кто-то все еще думает, жечь траву, знайте, что это может стоить вам 153 000 грн или даже лишение свободы", - сказал президент.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю.