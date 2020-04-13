В Чернобыльской зоне еще один пожар. Подозреваемый установлен - полиция

Фото: МВД

Сегодня, 13 апреля, около 14:00, начался еще один пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что новый пожар стал третьим очагом огня в зоне отчуждения.

Сообщается, что работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами из Иванковского отделения полиции оперативно установили подозреваемого в поджоге – им оказался 37-летний местный житель.

По данным полиции, подозреваемый по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

В пресс-службе МВД пишут, что когда подозреваемый обнаружил, что огонь распространился, он не позвонил спасателям, или в полицию, а попытался самостоятельно погасить огонь, но не смог.

Из-за ветра пламя перекинулось на лес, а потом – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили , фон в Киеве и области - в норме.

В Киевской области установили подозреваемого в поджоге , ему вручили подозрение

Сегодня сообщалось, что огонь в Чернобыльской зоне отчуждения обошел Рыжий лес и вышел к станции "Янов", которая находится в трех километрах от ЧАЭС.

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