Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео

Сегодня, 7 апреля, в районе пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, по состоянию на 14:15, в результате порыва ветра огонь распространился на площади до 35 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что распространение огня произошло по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталах Котовского лесничества.

Спасатели сообщаются, что направили к месту пожара два вертолета Ми-8 ГСЧС и планируют передислокацию 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области.

Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили девять сбросов - 72 тонны воды.

По данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.

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