Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Площадь распространения огня в лесах Чернобыльской зоны увеличилась из-за ветра

Сегодня, 7 апреля, в районе пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, по состоянию на 14:15, в результате порыва ветра огонь распространился на площади до 35 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что распространение огня произошло по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталах Котовского лесничества.

Спасатели сообщаются, что направили к месту пожара два вертолета Ми-8 ГСЧС и планируют передислокацию 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области.

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Пожарные самолеты (АН-32П) осуществили девять сбросов - 72 тонны воды.

По данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.
  • Вчера в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.
  • В тот же день в Киевской области задержали подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, ГСЧС, чернобыльская зона
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео
Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео
Создан микробот с реактивными двигателями: выдерживает любую деформацию – видео
Создан микробот с реактивными двигателями: выдерживает любую деформацию – видео
Мнение У вас коронавирус или вы самоизолировались? Как получить помощь у государства
Минус $3,6 млрд. Ахметов потерял 600 позиций в рейтинге Forbes
Люди Минус $3,6 млрд. Ахметов потерял 600 позиций в рейтинге Forbes
Елена Макеева: Мое правило – все подвергать скептицизму, а потом уже анализу
Идеи и Кейсы Елена Макеева: Мое правило – все подвергать скептицизму, а потом уже анализу
Популярное
фото/видео
Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео
Пожар в Чернобыльской зоне. Площадь возгорания увеличилась из-за ветра: видео
Винницкая область. Мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев
Винницкая область. Мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев 13:42
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж 10:51
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео 10:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 