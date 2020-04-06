Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на утро понедельника - в двух очагах Котовского лесничества примерно на 25 гектарах территории

По состоянию на утро 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очаги - между селами Владимировка и Октябрьское (горит на площади около 20 га), а также вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал, площадь ~5 га). Последний локализовали вчера вечером.

Помимо наземных усилий, очаги купируют также при помощи воздушной техники - двух самолетов Ан-32П и вертолета Ми-8, уже осуществлено около полусотни сбросов воды (до 200 тонн). Тушат летчики ГСЧС из нежинского авиаотряда под руководством Ивана Коробки, пишет спикер МВД Артем Шевченко.

"Как вам такие прогулки по лесу на выходных? - пишет летчик в Facebook, демонстрируя фото тушения пожара. - Да, пожалуй, это обычные наши выходные на следующие месяцы. И очень бы хотелось десантировать туда какого поджигателя, думаю, без парашюта будет в самый раз".

Смотрите видео: Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 14 мкР/ч, Киевская область - до 12 мкР/ч, г. Чернобыль - 20 мкР/ч; максимально допустимый естественный фон - 50 мкР/ч)", - пишут в ГСЧС.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
  • Вчера и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкРн/ч.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, чаэс, радиация, чернобыль, зона отчуждения, дым, зона отсуждения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели
Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео
Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
Мнение Этика или экономика: 24 апреля власть предстанет перед непростым выбором
Нефтяная война. Встречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
ТЭК Нефтяная война. Встречу ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Новая реальность. Самые важные тексты о коронавирусе и карантине
Новая реальность. Самые важные тексты о коронавирусе и карантине
Популярное
фото/видео
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели
В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж
В Крыму оккупанты продлили режим самоизоляции: фоторепортаж 07:41
Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя
Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя 05.04.20, 21:32
Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео
Cirque du Soleil провел бесплатную трансляцию для тех, кто в самоизоляции: видео 04.04.20, 19:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 