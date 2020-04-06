Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели

По состоянию на утро 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Очаги - между селами Владимировка и Октябрьское (горит на площади около 20 га), а также вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал, площадь ~5 га). Последний локализовали вчера вечером.

Помимо наземных усилий, очаги купируют также при помощи воздушной техники - двух самолетов Ан-32П и вертолета Ми-8, уже осуществлено около полусотни сбросов воды (до 200 тонн). Тушат летчики ГСЧС из нежинского авиаотряда под руководством Ивана Коробки, пишет спикер МВД Артем Шевченко.

"Как вам такие прогулки по лесу на выходных? - пишет летчик в Facebook, демонстрируя фото тушения пожара. - Да, пожалуй, это обычные наши выходные на следующие месяцы. И очень бы хотелось десантировать туда какого поджигателя, думаю, без парашюта будет в самый раз".

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"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 14 мкР/ч, Киевская область - до 12 мкР/ч, г. Чернобыль - 20 мкР/ч; максимально допустимый естественный фон - 50 мкР/ч)", - пишут в ГСЧС.