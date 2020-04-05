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05.04.2020, 21:32

Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя

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Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя
Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя
Животных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостояЖивотных сожгли живьем. В Киевской области показали последствия поджога сухостоя

В Киевской области незаконные поджоги сухой травы наносят непоправимый вред экосистемам

Горсовет Бучи Киевской области опубликовал фотографии последствий незаконных поджогов сухой травы в области.

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"Это уже какой-то трэш .... стонет земля, взывает о спасении. Сегодня много птиц кричало над этими местами, многие из которых улетели, многие потом вернулись в сожженный дом и кружили вокруг. О животных лучше молчать - их просто сожгли живьем", - говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки, по данным горсовета, спасатели потушили почти 800 пожаров в экосистемах, в результате которых было уничтожено 823 гектара степей, плавней, лесов.

Там отметили, что зоозащитники и сознательные граждане готовят петицию с требованием увеличить штрафы за поджог сухостоя в 50 раз.

По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве зафиксирована загазованность воздуха. В ГСЧС сообщили, что причиной этого стала область высокого давления с антициклонической характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

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Теги: экология, киев, пожар
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