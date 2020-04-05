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ГСЧС: Воздух в Киеве загазован из-за антициклона, это на несколько дней

ГСЧС: Воздух в Киеве загазован из-за антициклона, это на несколько дней - Фото
Фото: ГСЧС
05.04.2020, 09:55

Спасатели объяснили, почему в столице загрязнился воздух и как долго это продлится

По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве зафиксирована загазованность воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что причиной этого стала область высокого давления с антициклонической характером погоды, который характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

В ГСЧС поясняют, что такие погодные условия препятствуют смешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывают накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется.

В ГСЧС предупреждают, что ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

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