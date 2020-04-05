Погода в Украине. В ближайшие пять дней по стране днем будет до +20: карты

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Сегодня, 5 апреля, в Украине сильных осадков не ожидается, днем ​​синоптики прогнозируют от 8° до 17° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части страны ожидается 0-5° тепла; днем ​​8-13° тепла, в южных областях и на Закарпатье до 17°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​10-12° тепла. В Киевской области сухо, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​8-13° тепла. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

6-7 апреля в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в восточных и южных областях преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла. Днем 6 апреля 10-15°, на Закарпатье до 18°, 7 апреля 13-18°, на западе страны до 20°.

В Киеве 6-7 апреля ожидается сухая погода. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла. Днем 6 апреля 10-15°, 7 апреля 13-18°.

На 8-9 апреля синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью 1-7° тепла; днем 14-20°, в Приазовье и Крыму 11-17°. В Киеве без осадков, температура ночью 2-7° тепла, днем ​​15-20°.