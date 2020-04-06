"Развлекался". Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса в зоне отчуждения

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Полиция Киевской области задержала подозреваемого в поджоге леса в зоне отчуждения

В Киевской области задержали подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения и уничтожения пяти гектаров леса. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции.

Отмечается, что подозреваемого установили работники Иванковского отдела полиции, им оказался 27-летний житель села Раговка.

Сообщается, что подозреваемый объяснил полицейским, что он для развлечения в трех местах поджег мусор и траву. Потом огонь раздуло ветром и он не смог его потушить.

В полиции информируют, что открыли уголовное производство за уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Решается вопрос об объявлении подозрения. Следствие продолжается.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
  • Вчера и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч.
  • Сегодня в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.
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Теги: пожар, поджог, чернобыльская зона
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