"Развлекался". Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса в зоне отчуждения

В Киевской области задержали подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения и уничтожения пяти гектаров леса. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции.

Отмечается, что подозреваемого установили работники Иванковского отдела полиции, им оказался 27-летний житель села Раговка.

Сообщается, что подозреваемый объяснил полицейским, что он для развлечения в трех местах поджег мусор и траву. Потом огонь раздуло ветром и он не смог его потушить.

В полиции информируют, что открыли уголовное производство за уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Решается вопрос об объявлении подозрения. Следствие продолжается.