Пожар в зоне ЧАЭС. МВД о защите ядерных отходов: хранилища надежны – фото

Хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри нее емкости из монолитного железобетона, в которых радиоактивные отходы могут храниться сотни лет. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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По его словам, хранилище ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС находится на территории самой АЭС – там полностью безопасно, любые возгорания исключены.
Геращенко написал, что хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара – до зеленых насаждений расстояние более 100 метров.
Замминистра утверждает, что пожар, который двигался в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесное", был потушен на дальних подступах еще утром.
Геращенко сообщил, что никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается.
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