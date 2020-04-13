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Пожар в зоне ЧАЭС. МВД о защите ядерных отходов: хранилища надежны – фото

Пожар в зоне ЧАЭС. МВД о защите ядерных отходов: хранилища надежны – фото - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)
13.04.2020, 20:53

Замминистра внутренних дел заявил, что хранилища ядерных отходов в зоне ЧАЭС надежно защищены от пожаров

Хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором. Внутри нее емкости из монолитного железобетона, в которых радиоактивные отходы могут храниться сотни лет. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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Хранилище отработанного ядерного топлива, ХОЯТ-2 (Фото: Facebook Антона Геращенко)

По его словам, хранилище ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС находится на территории самой АЭС – там полностью безопасно, любые возгорания исключены.

Хранилище отработанного ядерного топлива, ХОЯТ-1 (Фото: Facebook Антона Геращенко)

Хранилище отработанного ядерного топлива, ХОЯТ-1 (Фото: Facebook Антона Геращенко)

Геращенко написал, что хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара – до зеленых насаждений расстояние более 100 метров.

Хранилище отработанного ядерного топлива Подлесное (Фото: Facebook Антона Геращенко)

Хранилище отработанного ядерного топлива Подлесное (Фото: Facebook Антона Геращенко)

Замминистра утверждает, что пожар, который двигался в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесное", был потушен на дальних подступах еще утром.

Геращенко сообщил, что никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили, фон в Киеве и области - в норме.
  • В Киевской области установили подозреваемого в поджоге, ему вручили подозрение.
  • Сегодня сообщалось, что огонь в Чернобыльской зоне отчуждения обошел Рыжий лес и вышел к станции "Янов", которая находится в трех километрах от ЧАЭС.

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Наталия Медведева
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хранилище радиоактивных отходов пожар чаэс антон геращенко чернобыльская зона
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