К зиме выгорит вся страна, если ситуация с пожарами не изменится – спасатели

Пожар (фото - пресс-центр ГСЧС)

В Украине за последние сутки зафиксировали 541 случай загорания на открытых пространствах и в экосистемах - огонь прошел 703 гектара. Если ситуация не изменится, то к зиме выгорит вся страна. Об этом говорится в сообщении на странице Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Горит по всей стране! С начала года имеем 15 491 случай загораний, уничтожено 17 914 гектаров экосистем!" – бьют в набат на сайте ГСЧС.

Спасатели отмечают, что в большинстве случаев причинами пожаров становится безответственное поведение граждан.

Они призывают людей не сжигать листья и быть максимально ответственными в пожароопасный период, когда "сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории".

4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали верховой пожар. 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

6 апреля в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.

К вечеру 7 апреля из-за ветра площадь пожара расширилась до 35 гектаров.

Читайте также: Почему сжигание листьев - это плохо. Как избавиться от ежегодной проблемы украинцев