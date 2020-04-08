К зиме выгорит вся страна, если ситуация с пожарами не изменится – спасатели

В Украине за последние сутки зафиксировали 541 случай загорания на открытых пространствах и в экосистемах - огонь прошел 703 гектара. Если ситуация не изменится, то к зиме выгорит вся страна. Об этом говорится в сообщении на странице Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Facebook.
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"Горит по всей стране! С начала года имеем 15 491 случай загораний, уничтожено 17 914 гектаров экосистем!" – бьют в набат на сайте ГСЧС.
Спасатели отмечают, что в большинстве случаев причинами пожаров становится безответственное поведение граждан.
Они призывают людей не сжигать листья и быть максимально ответственными в пожароопасный период, когда "сухая растительность вспыхивает от малейшей искры и пожар может распространиться на большие территории".
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