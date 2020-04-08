Пожар в Чернобыльской зоне. Жителю Полесского района вручили подозрение

Полиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Отмечается, что следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил 27-летнему гражданину о подозрении в уничтожении или повреждении объектов растительного мира (ч.1 ст.245 УК).
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Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
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5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.
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Вчера в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.
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В тот же день в Киевской области установили подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
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7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.
Наталия Медведева