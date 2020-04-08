Пожар в Чернобыльской зоне. Жителю Полесского района вручили подозрение

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Полиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Отмечается, что следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил 27-летнему гражданину о подозрении в уничтожении или повреждении объектов растительного мира (ч.1 ст.245 УК).

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.

Вчера в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.

В тот же день в Киевской области установили подозреваемого в поджоге , ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.