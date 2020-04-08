Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пожар в Чернобыльской зоне. Жителю Полесского района вручили подозрение

Пожар в Чернобыльской зоне. Жителю Полесского района вручили подозрение - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: пресс-служба ГСЧС)
08.04.2020, 23:29

Жителю Полесского района вручили подозрение в связи с пожаром в Чернобыльской зоне

Полиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил 27-летнему гражданину о подозрении в уничтожении или повреждении объектов растительного мира (ч.1 ст.245 УК).

Вручение подозрения жителю села Раговка Полесского района (Фото: пресс-служба полиции Киевской области)

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.
  • Вчера в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.
  • В тот же день в Киевской области установили подозреваемого в поджоге, ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
  • 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
пожар чернобыльская зона
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 