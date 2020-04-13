Пожар подбирается к ЧАЭС. Огонь обошел Рыжий лес и вышел на станцию "Янов": фото

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильных порывов ветра вышел к железнодорожной станции "Янов", обойдя Рыжий лес. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
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Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.
"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.
Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.
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