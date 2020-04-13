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Пожар подбирается к ЧАЭС. Огонь обошел Рыжий лес и вышел на станцию "Янов": фото

Пожар подбирается к ЧАЭС. Огонь обошел Рыжий лес и вышел на станцию "Янов": фото - Фото
Фото - пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения
13.04.2020, 13:30

Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения обошел Рыжий лес и вышел к станции "Янов", которая находится в трех километрах от ЧАЭС

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильных порывов ветра вышел к железнодорожной станции "Янов", обойдя Рыжий лес. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка. 

"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве. 

Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили, фон в Киеве и области - в норме.
  • В Киевской области установили подозреваемого в поджоге, ему вручили подозрение.

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Владислав Сердюк
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