Пожар подбирается к ЧАЭС. Огонь обошел Рыжий лес и вышел на станцию "Янов": фото

Фото - пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильных порывов ветра вышел к железнодорожной станции "Янов", обойдя Рыжий лес. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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Основные очаги возгорания находятся в районе сел Новый мир, Старая Рудня, Кливина и Чистогаловка.

"В районе села Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, обойдя участок Рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции "Янов", - сообщают в ведомстве.

Спасатели принимают все возможные меры для максимального сдерживания огня и недопущения его распространения на лесные массивы. На левом берегу реки Припять никаких возгораний нет.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили , фон в Киеве и области - в норме.

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