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12.04.2020, 17:25

Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона

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Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона
Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона
Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дронаОгонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона

Пожар в Зоне отчуждения длиться больше недели. Появились снимки бедствия с дрона

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения тушат уже больше недели. Компания Dronarium опубликовала в Facebook снимки с дрона, которые были сделаны в зоне бедствия 11 марта.

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Сообщается, что на фото запечатлена граница Зоны отчуждения, геометка - Хабное (старое название поселка Полесское). На снимках видно, как пожар перекинулся через реку Уж.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили, фон в Киеве и области - в норме.
  • В Киевской области установили подозреваемого в поджоге, ему вручили подозрение.

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Фото - Dronarium Украина/Facebook

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Теги: пожар, чаэс, чернобыль, зона отчуждения, река уж
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