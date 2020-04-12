Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения тушат уже больше недели. Компания Dronarium опубликовала в Facebook снимки с дрона, которые были сделаны в зоне бедствия 11 марта.

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Сообщается, что на фото запечатлена граница Зоны отчуждения, геометка - Хабное (старое название поселка Полесское). На снимках видно, как пожар перекинулся через реку Уж.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 7 апреля огонь распространился на площади до 35 гектаров.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон. 7 апреля в ГСЧС сообщили , фон в Киеве и области - в норме.

В Киевской области установили подозреваемого в поджоге , ему вручили подозрение

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Фото - Dronarium Украина/Facebook