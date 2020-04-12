Огонь перешел через реку. Как тушат пожар в Зоне отчуждения – фото с дрона

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения тушат уже больше недели. Компания Dronarium опубликовала в Facebook снимки с дрона, которые были сделаны в зоне бедствия 11 марта.
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Сообщается, что на фото запечатлена граница Зоны отчуждения, геометка - Хабное (старое название поселка Полесское). На снимках видно, как пожар перекинулся через реку Уж.
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Фото - Dronarium Украина/Facebook