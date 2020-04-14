Пожар в Чернобыльской зоне. Огонь потушили, остались очаги тления: видео, фото

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, начавшийся 4 апреля, удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал фото и видео последствий пожара.
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Сегодня в ЧЗО местами остались очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина - люди.
По словам Геращенко, в первую очередь спасатели защищали от огня объекты критической инфраструктуры: город Припять, ЧАЭС и хранилища ядерных отходов.
Замминистра отметил, что пожар не представлял опасности для ядерных объектов зоны отчуждения. Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры. Но погибли растения и животные.
Геращенко написал, что, если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и летчиков пожарной авиации, совершивших почти тысячу самолето-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.
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