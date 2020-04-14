Пожар в Чернобыльской зоне. Огонь потушили, остались очаги тления: видео, фото

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В Чернобыльской зоне пожар удалось потушить, остаются несколько очагов тления

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, начавшийся 4 апреля, удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал фото и видео последствий пожара.

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Спасатели, тушившие пожар в Чернобыльской зоне (Фото: Facebook/Антон Геращенко)

Сегодня в ЧЗО местами остались очаги тления, которые  тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина - люди. 

По словам Геращенко, в первую очередь спасатели защищали от огня объекты критической инфраструктуры: город Припять, ЧАЭС и хранилища ядерных отходов. 

Замминистра отметил, что пожар не представлял опасности для ядерных объектов зоны отчуждения. Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры. Но погибли растения и животные.

Последствия пожара в Чернобыльской зоне (Фото: Facebook/Антон Геращенко)

Геращенко написал, что, если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и летчиков пожарной авиации, совершивших почти тысячу самолето-вылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон.
  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.
  • Вчера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.

Читайте также: Пожар в Зоне отчуждения и около ЧАЭС: видео, фото

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Теги: пожар, чернобыльская зона, антон геращенко
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