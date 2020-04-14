Пожар в Зоне отчуждения и около ЧАЭС: что известно на 08:30 утра

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС больше недели не утихают масштабные пожары. Есть надежда, что дождь, который начался сегодня утром на севере Украины, поможет спасателям локализовать и погасить основные очаги возгорания.

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Огонь, по данным волонтеров, уничтожил не только гектары лесов, болот, заброшенных кладбищ, но и более десятка отселенных после аварии на ЧАЭС сел. Яркие видео для понимания масштаба проблемы – от BBC News Ukrainian, Reuters и Dronarium Украина, а также фото.

На день 13 апреля пожар добрался до окраин Припяти и был всего в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов "Подлесный", сообщил член общественного совета при Госагентстве по управлению ЧЗО Ярослав Емельяненко. Он полагает, что "или до Кабмина не доносят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 1986 году".

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По его словам, по периметру обгорел пруд-охладитель ЧАЭС (эти пожары спутники ошибочно приняли за возгорания левого берега, уточнил он), и на 13 апреля рядом со станцией было два очага - один идет в сторону Чернобыля, второй - в сторону Беларуси за Старые Шепеличи.

Сотрудница Энергоатома Наталья Дегтяренко показала фото пожара неподалеку от промплощадки НБК и около 5-го энергоблока:

Госагентство по управлению ЧЗО, однако, призывает "не разгонять зраду", не верить фейкам и не мешать работать спасателям. Там утверждают, что несмотря на сложный пожар, угрозы для АЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет.

На вечер 13 апреля около ЧАЭС наблюдаются верховые пожары, пишут в Агентстве: в с. Россоха, в районе с. Кривая Гора на левом берегу Припяти. Пожар между прудом-охладителем и Припятью погасили, как и огонь, который дошел до открытого распределителя.

Продолжается тушение в Корогодском, Денисовецком, Дитятском и Парышивском лесничествах, в Котовском пожар ликвидирован.

По данным ГСЧС, только за прошлые сутки 227 раз сбрасывали воду на горящий лес. Всего над ликвидацией пожара работают свыше 400 спасателей, около 100 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета.

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Гид компании Chernobyl TOUR Дмитрий Шибалов показал вчера экс-райцентр Полесское, в котором "практически все частные дома добиты пожарами". По его словам, огонь потушили, а фон немного превышен, "но незначительно и очень локально".

На вечер 13 апреля территория пожаров не увеличилась, также они не вызвали повышения радиационного фона в Киеве и области, о чем заявили в ГосНТЦ по ядерной и радиационной безопасности и добавили: никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами ЧЗО пока предпринимать не нужно.

Там же показали карту с прогнозом перемещения потенциально загрязненных воздушных масс на 13-14 апреля.

Волонтеры, как и в начале войны России против Украины и при эпидемии коронавируса, собирают средства, экипировку и оборудование для спасателей.

Вечером отреагировал и президент Владимир Зеленский, который написал, что "внимательно следит за ситуацией". Пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", а "общество должно знать правду".

На утро 14 апреля "наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", пишут спасатели.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах .

. В чера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.

Видео – Chernobyl Tour, фото – facebook.com/Association.of.Chornobyl.Tour.Operators

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