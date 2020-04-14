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Пожар в зоне ЧАЭС. Горело 10% территории, крупные животные спаслись – ГСЧС

Пожар в зоне ЧАЭС. Горело 10% территории, крупные животные спаслись – ГСЧС - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)
14.04.2020, 21:43

Во время пожара в Чернобыльской зоне огонь охватил 10% территории, крупным животным удалось спастись

Пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Об этом заявила и.о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова в эфире телеканала Прямой.

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"Что касается животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чувствуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. Сейчас горело примерно 10% зоны отчуждения, у животных есть, где спрятаться ", - рассказала она.

В ответ на вопрос о мелких животных, Павлова сказала, что пожарные делали то, что в их силах, и упомянула о случае, когда удалось спасти двух бельчат – их передали в приют.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон.
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  • Вчера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.
  • Сегодня пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю.

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Наталия Медведева
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