Пожар в зоне ЧАЭС. Горело 10% территории, крупные животные спаслись – ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)

Пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Об этом заявила и.о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова в эфире телеканала Прямой.

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"Что касается животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чувствуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. Сейчас горело примерно 10% зоны отчуждения, у животных есть, где спрятаться ", - рассказала она.

В ответ на вопрос о мелких животных, Павлова сказала, что пожарные делали то, что в их силах, и упомянула о случае, когда удалось спасти двух бельчат – их передали в приют.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.

Вчера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.

пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить , благодаря работе спасателей и дождю. Сегодня

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