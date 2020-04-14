Пожар в зоне ЧАЭС. Горело 10% территории, крупные животные спаслись – ГСЧС

Пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Об этом заявила и.о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова в эфире телеканала Прямой.
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"Что касается животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чувствуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. Сейчас горело примерно 10% зоны отчуждения, у животных есть, где спрятаться ", - рассказала она.
В ответ на вопрос о мелких животных, Павлова сказала, что пожарные делали то, что в их силах, и упомянула о случае, когда удалось спасти двух бельчат – их передали в приют.
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