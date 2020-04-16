Ситуация в Чернобыльской зоне усложнилась, появились новые очаги тления – ГСЧС

Очаги тления в лесах Чернобыльской зоны (Фото: ГСЧС)

Во второй половине дня 16 апреля из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что появились новые три очага тления, которые, по оценкам спасателей, не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

Кроме того спасатели продолжают поливать отдельных участков леса, где все еще тлеют пни, остатки древесины, поваленные сухие деревья и торфяники.

Сводный отряд ГСЧС работает над локализацией очагов в Корогодском, Дитятковском, Парышивском и Денисовицком лесничествах. Очаги тления тушат более 1100 человек и 120 единиц техники, в том числе два вертолета.

По словам спасателей, угрозы для критических объектов, такие как Укрытие, Вектор и других – нет.

По данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ ; Чернобыль – 0,023 мР/ч, Дитятки – 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.

13 апреля Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить , благодаря работе спасателей и дождю.