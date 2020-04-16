Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ситуация в Чернобыльской зоне усложнилась, появились новые очаги тления – ГСЧС

Ситуация в Чернобыльской зоне усложнилась, появились новые очаги тления – ГСЧС - Фото
Очаги тления в лесах Чернобыльской зоны (Фото: ГСЧС)
16.04.2020, 19:55

ГСЧС сообщила об усложнении ситуации и появлении новых очагов тления в в Чернобыльской зоне отчуждения

Во второй половине дня 16 апреля из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что появились новые три очага тления, которые, по оценкам спасателей, не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

Кроме того спасатели продолжают поливать отдельных участков леса, где все еще тлеют пни, остатки древесины, поваленные сухие деревья и торфяники.

Сводный отряд ГСЧС работает над локализацией очагов в Корогодском, Дитятковском, Парышивском и Денисовицком лесничествах. Очаги тления тушат более 1100 человек и 120 единиц техники, в том числе два вертолета.

По словам спасателей, угрозы для критических объектов, такие как Укрытие, Вектор и других – нет.

По данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области  находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ ; Чернобыль – 0,023 мР/ч, Дитятки – 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон.
  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.
  • 13 апреля Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн грн или тюрьмой от двух до пяти лет.
  • 14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
пожар чернобыльская зона ГСЧС
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 