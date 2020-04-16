Киев и область накрыла пылевая буря: видео

Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Осторожно! Облако пыли накрыло столицу. Штормовое предупреждение!" - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая.

В КГГА объяснили, что это погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли.

В мэрии попросили по возможности не находиться возле деревьев и не оставлять транспортные средства.

"Выходите на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске!" - сказано в сообщении.

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