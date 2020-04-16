Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В КГГА объявили штормовое предупреждение

Киев и пригород накрыла пылевая буря, в результате чего видимость на дорогах значительно ухудшилась. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Осторожно! Облако пыли накрыло столицу. Штормовое предупреждение!" - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая.

В КГГА объяснили, что это погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли.

В мэрии попросили по возможности не находиться возле деревьев и не оставлять транспортные средства.

"Выходите на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске!" - сказано в сообщении.

Читайте также: Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, погода, буря
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Киев и область накрыла пылевая буря: видео
Киев и область накрыла пылевая буря: видео
Невзирая на карантин. Открытие магазина в Мариуполе собрало толпу людей: видео
Невзирая на карантин. Открытие магазина в Мариуполе собрало толпу людей: видео
Верховная Рада пробует избавиться от спама поправками: трансляция завершена
Верховная Рада пробует избавиться от спама поправками: трансляция завершена
Мнение Нефтяная война: принц Саудовской Аравии шутит. Кремлю, похоже, не до смеха
За время карантина в Украине появилось более миллиона безработных - ТПП
Экономика За время карантина в Украине появилось более миллиона безработных - ТПП
Пасха онлайн, суды с Roshen, цены на хлеб. Интервью с главой правления Киевхлеба
Продовольствие Пасха онлайн, суды с Roshen, цены на хлеб. Интервью с главой правления Киевхлеба
Популярное
фото/видео
Киев и область накрыла пылевая буря: видео
Киев и область накрыла пылевая буря: видео
Невзирая на карантин. Открытие магазина в Мариуполе собрало толпу людей: видео
Невзирая на карантин. Открытие магазина в Мариуполе собрало толпу людей: видео 17:06
Дедушка из Британии хотел собрать 1000£ для врачей, но собрал 13£ млн - фото
Дедушка из Британии хотел собрать 1000£ для врачей, но собрал 13£ млн - фото 16:09
Верховная Рада пробует избавиться от спама поправками: трансляция завершена
Верховная Рада пробует избавиться от спама поправками: трансляция завершена 14:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 