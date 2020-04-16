Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Сегодня, 16 апреля, температура воздуха существенно повысится, днем предполагается до + 12, + 18 градусов, сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Она предупреждает, что ночь еще остается холодной, + 1 + 6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.
По словам Диденко, сегодня – сильный, до штормового ветер. В Киеве ожидается сильный юго-западный ветер.
Температура воздуха в столице днем повысится до + 16, + 18 градусов, ночью в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса.