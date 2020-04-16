Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Сегодня, 16 апреля, температура воздуха существенно повысится, днем ​​предполагается до + 12, + 18 градусов, сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она предупреждает, что ночь еще остается холодной, + 1 + 6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.

Фото: meteo.gov.ua

По словам Диденко, сегодня – сильный, до штормового ветер. В Киеве ожидается сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха в столице днем ​​повысится до + 16, + 18 градусов, ночью в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса.

16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает. 15 марта Диденко сообщала , что