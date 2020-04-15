Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

Магнолии (фото - pixabay.com)

15 апреля в Украине направление ветра будет с северо-запада, с порывами до штормовых значений. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части - дожди.

Фото: meteo.gov.ua

Воздух в среду предполагается холодным, днем ​​в Украине потеплеет до +7 градусов, местами до +13 градусов.

"Атмосферный фронт пересекает Украину и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15, +19 градусов, за фронтом + 3, +6 градусов. 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает", - уточнила Диденко.

9 апреля в Украину пришел антициклон Loris.