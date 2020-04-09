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В Украину пришел антициклон Loris: какой будет погода - карта

В Украину пришел антициклон Loris: какой будет погода - карта - Фото
Весна (фото - unsplash.com)
09.04.2020, 09:30

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории страны - сухая и теплая погода

9 апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха днем ​​достигнет + 15, + 22 градусов.

В Киеве температура воздуха поднимется днем до +20 градусов.

 

Карта погоды на 9 апреля: фото

Фото: meteo.gov.ua

"10 апреля к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который привлечет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях. Затем снова потеплеет, а 14-15 апреля - дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16 апреля - очередное потепление", - уточнила синоптик.

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта антициклон Loris
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