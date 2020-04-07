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Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
07.04.2020, 09:38

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 апреля ожидаются дожди

В Украине сегодня днем ​​потеплеет до + 12, + 20 градусов, без осадков, 10 апреля - дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе воздух прогреется до + 15, + 20 градусов, востоке +13 градусов, севере, центре и юге +16 градусов.

Карта погоды на 7 апреля: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый, до +16, +17 градусов.

"В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. В пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди", - уточнила Диденко.

  • На 8-9 апреля синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью +1, +7 градусов, днем +14, + 20 градусов.
Арина Толина
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