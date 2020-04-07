Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

Весна (фото - pixabay.com)

В Украине сегодня днем ​​потеплеет до + 12, + 20 градусов, без осадков, 10 апреля - дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе воздух прогреется до + 15, + 20 градусов, востоке +13 градусов, севере, центре и юге +16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый, до +16, +17 градусов.

"В ближайшие дни синоптическая ситуация особо не изменится. В пятницу, 10 апреля, атмосферный фронт принесет в Украину дожди", - уточнила Диденко.

На 8-9 апреля синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью +1, +7 градусов, днем +14, + 20 градусов.