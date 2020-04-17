Дым и пылевая буря. Что происходит в Киеве на 08:30

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев сегодня утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.

Индекс загрязнения в столице на 07:39 составлял 163.

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Фото: iqair.com

Жителям города советуют не открывать пока окна, не заниматься спортом, носить маски и увлажнять помещения.

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко поехал в Зону отчуждения и сообщил, что радиационный фон не превышен. "Радиации нет", - отметил мэр столицы.

В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 07:00 17 апреля в зоне отчуждения на территории Корогодского, Котовского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств наблюдалось тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

В Житомирской области вблизи сел Рудня и Выступовичи утром продолжалось тушение сухой травы и лесной подстилки, а в районе Новоселки Радомышльского района - тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки.

В ГСЧС подчеркнули, что в Киеве и области радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Вечером 16 апреля в Киеве и области наблюдалось существенное задымление, в воздухе были зафиксированы продукты горения, киевлян также просили закрыть окна и больше пить воды.

Кличко сообщал, что из-за загрязнения воздуха на улицы столицы ночью выехала поливо-моечная техники Киевавтодора.

Ранее, днем 16 апреля, столицу накрыла пылевая буря.

По словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, причиной образования природного явления стало усиление скорости ветра до 15- 20 м/с западного направления. "Он не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля", - отметил Кульбида.

Кульбида объяснил, что вследствие длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы создались условия, что верхние слои этого грунта выдувались порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха.

"Никакой химической и ни радиологической угрозы такое явление не несет", - уточнил он.

Кульбида сообщил, что ситуация сегодня начнет улучшаться, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

16 апреля были зафиксированы возгорания травяного настила и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенского зоны.

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