В Чернобыльской зоне горит пять лесничеств: радиационный фон в норме - фото

Cпасатели тушат очаги тления в Чернобыльской зоне (фото - пресс-служба ГСЧС)

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает ГСЧС.

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Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем, заявляют в ведомстве. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

"В целом радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заявляют в ГСЧС.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить , благодаря работе спасателей и дождю.

из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения. 16 апреля

ткрытых очагов пожара в Чернобыльской зоне нет, но на ликвидацию тлеющего возгорания потребуется несколько дней. 17 апреля Кличко заявил , что о