В Чернобыльской зоне горит пять лесничеств: радиационный фон в норме - фото

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает ГСЧС.
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Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем, заявляют в ведомстве. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.
"В целом радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заявляют в ГСЧС.