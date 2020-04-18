Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Чернобыльской зоне горит пять лесничеств: радиационный фон в норме - фото

В Чернобыльской зоне горит пять лесничеств: радиационный фон в норме - фото - Фото
Cпасатели тушат очаги тления в Чернобыльской зоне (фото - пресс-служба ГСЧС)
18.04.2020, 11:40

В Чернобыльской зоне пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем, заявляют в ведомстве. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

"В целом радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заявляют в ГСЧС.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • 14 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить, благодаря работе спасателей и дождю.
  • 16 апреля из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения.
  • 17 апреля Кличко заявил, что открытых очагов пожара в Чернобыльской зоне нет, но на ликвидацию тлеющего возгорания потребуется несколько дней.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
пожар чернобыль зона отчуждения
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 