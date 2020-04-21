Сгоревшие села и леса: опубликовано видео последствий лесных пожаров

Видео последствий пожаров в Киевской и Житомирской областях опубликовала в Facebook компания Dronarium.
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Съемка велась на границе Чернобыльской зоны отчуждения по реке Уж, в поселке Полесское, пострадавших от пожара селах Магдин и Личманы, в Овручском районе Житомирской области.
Видео: Dronarium
- 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.
- 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.
- 19 апреля пожары едва не перекинулись в Беларусь.
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