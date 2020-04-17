В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. Людей отселяют: видео

Фото: zt.dsns.gov.ua

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В девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В некоторых селах огонь уничтожает жилые дома, людей переселяют.

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По данным главы Гослесагентства Андрея Заблоцкого, горят Народичский, Овручский, Лугинский, Белокоровичский, Олевский и другие лесхозы.

По словам Заблоцкого, пожары начались 16 апреля из-за поджога сельхозугодий и травы в домохозяйствах. Огонь тушат команды 44 пожарных машин. Уже удалось локализовать 2000 га стихии. "Большинство пожаров контролируемы", - сказал чиновник.

Вместе с тем в областном управлении ГСЧС сообщили, что в селе Островы Овручского района пламя перекинулось на жилые дома. Во время тушения одного из них местный житель получил ожоги. По данным спасателей, сгорели два жилых и 17 нежилых строений.

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В Житомирской ОГА и вовсе сообщили о целых "сгоревших" селах в Овручском районе. "Решение об эвакуации и переселении жителей сгоревших сел приняли во время областного оперативного штаба для координации действий по организации выполнения мер противодействия пожарам в природных экосистемах области в течение пожароопасного периода 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

При этом там не указали, какие именно села пострадали и насколько сильно они "сгорели".

Местное издание Житомир.инфо опубликовало видео пострадавших от пожаров сел на севере области.

Прокуратура начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

ОБНОВЛЕНО В 20:01. По данным прокуратуры, уничтожено около 40 домов.