Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. Людей отселяют: видео

В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. Людей отселяют: видео - Фото
Фото: zt.dsns.gov.ua
17.04.2020, 20:01

На севере Житомирской области уже горят села. Обладминистрация сообщает об эвакуации людей

дополнено

В девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В некоторых селах огонь уничтожает жилые дома, людей переселяют.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным главы Гослесагентства Андрея Заблоцкого, горят Народичский, Овручский, Лугинский, Белокоровичский, Олевский и другие лесхозы.

По словам Заблоцкого, пожары начались 16 апреля из-за поджога сельхозугодий и травы в домохозяйствах. Огонь тушат команды 44 пожарных машин. Уже удалось локализовать 2000 га стихии. "Большинство пожаров контролируемы", - сказал чиновник.

Вместе с тем в областном управлении ГСЧС сообщили, что в селе Островы Овручского района пламя перекинулось на жилые дома. Во время тушения одного из них местный житель получил ожоги. По данным спасателей, сгорели два жилых и 17 нежилых строений.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В Житомирской ОГА и вовсе сообщили о целых "сгоревших" селах в Овручском районе. "Решение об эвакуации и переселении жителей сгоревших сел приняли во время областного оперативного штаба для координации действий по организации выполнения мер противодействия пожарам в природных экосистемах области в течение пожароопасного периода 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

При этом там не указали, какие именно села пострадали и насколько сильно они "сгорели".

Местное издание Житомир.инфо опубликовало видео пострадавших от пожаров сел на севере области. 

Прокуратура начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

ОБНОВЛЕНО В 20:01. По данным прокуратуры, уничтожено около 40 домов.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Овруч пожар ГСЧС Житомир
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 