Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания

Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания - Фото
Фото: zt.dsns.gov.ua
18.04.2020, 17:25

Тем временем в облгосадминистрации говорят, что сгорело 43 дома, а в соседние села эвакуировали около 50 человек

Из четырех сел Овручского района Житомирской области, где продолжаются лесные пожары, эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Около 50 человек эвакуировали вчера. Это преимущественно люди в возрасте 60-90 лет. Их переселили в соседние села. Большинство находятся сейчас в Гладковичах. Они в школах, домах культуры, часть приняли местные жители. Все обеспечены питанием", - рассказал Мельник.

По его словам, среди эвакуированных жители сел Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы Овручского района, где сгорело 43 жилых дома и 38 нежилых зданий. Кроме того, огонь нанес ущерб селу Бережесть.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Тем временем пресс-служба Офиса президента сообщает, что глава ГСЧС Николай Чечеткин доложил Владимиру Зеленскому, будто сгоревшие в Житомирской области здания были заброшенными.

Чечеткин сказал президенту, что горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш. ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что в Житомирской области выгорели 7800 га лесной подстилки, именно это, по его словам, является причиной грязного воздуха в Киеве.

"Было 15 очагов, ликвидировано - 6, локализовано - 5, на 4 работаем. К тушению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек", - написал Аваков.

Видеоотчет ГСЧС.

Вчера сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Овруч Владимир Зеленский пожар арсен аваков житомирская область
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 