Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания

Фото: zt.dsns.gov.ua

Из четырех сел Овручского района Житомирской области, где продолжаются лесные пожары, эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

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"Около 50 человек эвакуировали вчера. Это преимущественно люди в возрасте 60-90 лет. Их переселили в соседние села. Большинство находятся сейчас в Гладковичах. Они в школах, домах культуры, часть приняли местные жители. Все обеспечены питанием", - рассказал Мельник.

По его словам, среди эвакуированных жители сел Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы Овручского района, где сгорело 43 жилых дома и 38 нежилых зданий. Кроме того, огонь нанес ущерб селу Бережесть.

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Тем временем пресс-служба Офиса президента сообщает, что глава ГСЧС Николай Чечеткин доложил Владимиру Зеленскому, будто сгоревшие в Житомирской области здания были заброшенными.

Чечеткин сказал президенту, что горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш. ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что в Житомирской области выгорели 7800 га лесной подстилки, именно это, по его словам, является причиной грязного воздуха в Киеве.

"Было 15 очагов, ликвидировано - 6, локализовано - 5, на 4 работаем. К тушению привлечены 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек", - написал Аваков.

Видеоотчет ГСЧС.

Вчера сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.